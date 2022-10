Ein Paddelspalier für drei erfolgreiche Neuburger Kanuten

Plus Für die Neuburger Kanuten Petra Brey, David Müller und Vincent Hoiß gibt es in diesem Jahr mehrere Titel zu feiern. Einer von ihnen war besonders erfolgreich.

An Nässe ist man als Kanusportlerin oder -sportler gewöhnt. Da mag es halb so wild erscheinen, dass es leicht zu nieseln beginnt, als sich Mitglieder des Donau-Ruder-Clubs (DRCN) auf der Rathaustreppe positionieren, um drei national und sogar international erfolgreichen Neuburger Kanuten Spalier zu stehen. Als Vincent Hoiß, David Müller und Petra Bley dann unter hochgehaltenen Paddeln hindurch die Treppe hinaufschreiten, bleibt es trocken. Oben steht Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und schüttelt den dreien beglückwünschend die Hände.