Neuburg

vor 16 Min.

Ein Pionier der Wasserkraft: Manfred von Tubeuf aus Bittenbrunn gestorben

Plus Manfred von Tubeuf ist mit 87 Jahren gestorben. Er baute die Staustufen Bertoldsheim und Bittenbrunn und leitete 19 Kraftwerke.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Im Alter von 87 Jahren ist Manfred von Tubeuf aus Bittenbrunn gestorben. Als sein berufliches Lebenswerk kann man den Bau und Betrieb der Staustufen an der Donau bezeichnen. Vielen Neuburgern war er als Persönlichkeit bekannt, auch als aktives Mitglied des Tennisclubs Neuburg, der Wirtschaftsjunioren und des Verschönerungsvereins.

Als kleiner Bub erlebte Manfred von Tubeuf die Kriegszeit mit, danach suchte er mit den Eltern an mehreren bayerischen Orten nach einem Neuanfang, unter anderem in Rosenheim. In seinem Geburtsort München studierte er an der TU Maschinenbau, 1961 ging er zur neugegründeten Rhein-Main-Donau AG. Der junge Ingenieur war von Beginn an dabei beim Bau der Donau-Staustufen. Der Freistaat Bayern wollte wegen der Olympischen Spiele 1972 in München Bahnstrom erzeugen. So kam Manfred von Tubeuf nach Neuburg und nach Bittenbrunn.

