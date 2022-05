Ein Rad für 2,50 Euro: So lief die Neuburger Fundradversteigerung

Die Neuburger Fundradversteigerung vermittelt 70 Räder an einen neuen Besitzer. Am Ende steht ein Rekordergebnis von 1700 Euro. Das Geld kommt nun der Feuerwehr zugute.

Wie so vieles, musste auch die Neuburger Fundradversteigerung eine coronabedingte Zwangspause einlegen. An diesem Samstag war es wieder soweit. Räder aus dem städtischen Fundamt, die mehr als sechs Monate aufbewahrt wurden, deren Eigentümer unbekannt sind und für die auch der Finder kein Interesse angemeldet hatte, kamen unter den Hammer. In der Neuburger Innenstadt konnten sich Radlfreunde und Schnäppchenjäger ein für sich passendes Zweirad ersteigern. Das Angebot wurde gut angenommen. Rund 75 Drahtesel waren im Angebot, teilt Organisator Bernhard Mahler mit. Davon konnte man 70 an den Mann oder die Frau bringen.

Neuburger Fundradversteigerung: 70 Räder werden versteigert

Eigentlich sollte die Aktion auf dem Schrannenplatz stattfinden, wo auch die Fahrräder aufgestellt und präsentiert wurden. Aufgrund des unbeständigen Wetters verlegte man die Versteigerung jedoch spontan in das Innere der Markthalle. Preislich war alles dabei. Teilweise fanden schwer verkäufliche Räder für das Mindestgebot von gerade einmal 2,50 Euro einen neuen Besitzer. Für einige hochwertige Fahrzeuge bezahlten Kenner auch mal über 200 Euro, berichtet Mahler. Die fünf Räder, die sich als unverkäuflich herausstellten, werden nach seinen Angaben nun verschrottet. Am Ende der gut einstündigen Aktion, der etwa 200 bis 300 Menschen beiwohnten, stand ein Ergebnis von 1702,50 Euro. In der jahrzehntelangen Geschichte der Neuburger Fundradversteigerung sei dies ein neues Rekordergebnis, freut sich der Organisator, der von einer „sehr guten Ausbeute“ spricht.

Das Geld kommt nun einer gemeinnützigen Einrichtung zugute. In diesem Fall darf sich die Freiwillige Feuerwehr Neuburg über den kleinen Zuschuss freuen. „Die kann das Geld sehr gut brauchen“, sagt Mahler und verweist auf zwei anstehende Großveranstaltungen der Neuburger Wehr: die deutsche Meisterschaft in der Unfallrettung sowie das Jubiläum zum 160-jährigen Bestehen.