Ein regelrechtes Leuchtfeuer: "Neuburg leuchtet" lockt hunderte Besucher an

Plus Nach Jahren der Pandemie kann endlich wieder ein fast normales „Neuburg leuchtet“ stattfinden. Den Händlern ebenso wie den Besuchern merkt man den Durst nach Veranstaltungen an.

Es ist dieser eine Abend im Jahr, wenn die Sonne langsam untergeht, der Feierabend beginnt – und die Stadt zum Leben erwacht. Die Händler sperren ihre Türen weit auf, die Straßen füllen sich mit Menschen, Musik ertönt, Künstler treten auf das Bordsteinpflaster. Wenn das passiert, kann es nur heißen: „Neuburg leuchtet“. Denn bei der langen Einkaufsnacht darf nicht nur bis 22 Uhr nach Herzenslust geshoppt werden, auch ein breites Rahmenprogramm macht das Event zum Publikumsmagnet.