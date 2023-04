Neuburg

Ein roter Teppich für den Weltstar: Kenny Barron beeindruckt im Birdland

Plus Kenny Barron, der wichtigste noch aktive Pianist des Jazz, tritt zum zweiten Mal innerhalb von acht Wochen im Birdland auf. Besucher aus ganz Deutschland kommen.

Wenn der Birdland-Jazzclub alle Jubeljahre mal unter der Woche öffnet, dann muss der Anlass schon ein ganz besonderer sein. 2023 ist dies jetzt bereits zum zweiten Mal passiert, und stets für ein und denselben Künstler. Nur acht Wochen nach seinem fulminanten Quintett-Auftritt am Faschingsdienstag hieß es jetzt wieder: Kenny Barron is in da house! Der weltbeste Pianist, wenn es nach dem amerikanischen Fachmagazin Down Beat geht, und der vielleicht bedeutendste lebende, noch aktive Jazzmusiker neben Pat Metheny, genießt bescheiden den imaginären roten Teppich, dem ihm Birdland-Impresario Manfred Rehm ausgelegt hat, um den bevorstehenden 80. Geburtstag des freundlichen, nahbaren Weltstars gebührend zu feiern und die immense Nachfrage aus dem gesamten Bundesgebiet zumindest halbwegs zu befriedigen.

Um die Bedeutung des hochkarätigen Gastes einigermaßen zum umreißen, sei ein Gast aus Thüringen zitiert, der den New Yorker Pianisten als den "Paul McCartney des Jazz" bezeichnet. Bei Lichte betrachtet geht das tatsächlich in die richtige Richtung, denn Barron ist eine stille, lebende Legende von erstaunlicher Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit, wie auch der aktuelle Abend in seinem Lieblingsformat, dem Trio, eindrucksvoll unter Beweis stellt. Aus schnöden, kargen Standards wie "How Deep Is the Ocean" schmiedet er an den 88 Elfenbeintasten des Bösendorfer-Flügels regelmäßig kleine Edelsteine, leitet von der Eingangssequenz im Harlem Stride in impressionistische Girlanden über, um sich schließlich in den melodietrunkenen Ozean des Songs fallen zu lassen.

