Ein Schmuckstück mit Symbolkraft: Neuburg hat wieder einen Osterbrunnen

Das Wetter passt noch nicht, aber die Optik stimmt: Pfarrer Herbert Kohler segnete am Sonntag den prächtigen Osterbrunnen am Schrannenplatz, ein Symbol für den Frühlingsanfang und ein Stück örtlicher Tradition. Nach fünf Jahren Pause haben die fleißigen Hände der Neuburger Frauenunion wieder ein Schmuckstück für die Marktmitte geschaffen.

50 Frauen seien am Werk gewesen, um den Osterbrunnen mit 700 Eiern in Stadtfarben, Girlanden, Krone, Buchs und frischen Thuja- und Tannenzweigen aus dem Seminarwald zu einem Blickfang zu machen. „Wir haben uns alle Mühe gegeben für einen neuen Osterbrunnen“, sagte Melody Geißel-Fleury im Namen der Frauenunion. Die Arbeit stärke auch den Zusammenhalt der Gemeinschaft.

Und die Anleihe aus dem Fränkischen findet wieder Gefallen. Die Marktbesucher am Samstag und die Einweihungsgäste am Sonntag freuten sich jedenfalls über das gelungene Werk. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und MdL Matthias Enghuber sprachen von einer Attraktion und der "Wiederaufnahme einer Tradition“. Ein geschmückter Brunnen symbolisiere auch den unersetzlichen Wert des Wassers im Alltag.

Für die Kinder gab es Überraschungseier und bunte Ostereier. Foto: Winfried Rein

Vor allem an die Kinder verteilte die Frauenunion 250 bunte Ostereier und Überraschungseier. Die Rosen- und Maiköniginnen Theresa, Christine und Magdalena halfen mit. OB Gmehling und die Frauenunion bedankten sich bei Pfarrer Herbert Kohler, den Ministranten und Ministrantinnen sowie der Musikkapelle Heinrichsheim.

Mit Palmprozessionen an den Kirchen eröffneten die Priester am Sonntag die Karwoche. Die Prozessionen der katholischen Kirche erinnern an den Einzug Jesu nach Jerusalem und seinen folgenden Leidensweg. Dieser Kontrast zur Segnung des Osterbrunnens sei aber auszuhalten, „denn wir feiern an Ostern die Auferstehung und das Leben“, sagte Pfarrer Herbert Kohler am Schrannenplatz. Am Gründonnerstag lädt er die Pfarreiengemeinschaft wieder zur Fußwaschung in die Hofkirche ein. In den Mittelpunkt des meist stark besuchten Gottesdienstes rücken Kommunionkinder, Pfarrgemeindehelfer und Ehrenamtliche, denen der Pfarrer im Ritual die Füße waschen wird. Die protestantischen Kirchen feiern an diesem Tag in besonderer Weise das Abendmahl.

Die österliche Verzierung von Dorfbrunnen stammt aus der Fränkischen Schweiz. Seit etwa 40 Jahren hat sich der Brauch auch im Süden Bayerns und Baden-Württemberg verbreitet. In Fremdenverkehrsgebieten sind Osterbrunnen auch touristische Ziele. Das wird zum Beispiel in der Marktgemeinde Burgheim nur bedingt der Fall sein, aber Pfarrer Werner Dippel segnet jedes Jahr vor Palmsonntag mehrere Osterbrunnen.