Ein Sound (fast) wie bei den großen alten Bigbands

Die Musiker vom Munich Swing Orchestra, die da auf der Bühne im Audi-Forum nach ein paar Jahren Pause wieder ihr Publikum erfreuen dürfen, sind keine jungen Hupfer mehr. Die allermeisten Bandmitglieder sind ältere Herren, etliche sogar richtig alte Knaben. Sie hätten ihren Zuhörern im ausverkauften Saal nun so richtig zeigen können, dass aktives Musizieren sehr lange jung und frisch hält.

Das ist der Band (ausschließlich Männer) und der Pianistin wie der Sängerin – beide aus einer anderen Generation – zu guten Teilen gelungen. Allerdings war nicht alles inspirierender Drive und ins Blut gehender Swing, wie es der Name der Formation hätte erwarten lassen. Der duftige, leichtfüßige Sound der großen Jazzbands aus den 30er und den 40er Jahren, die Evergreens eines Count Basie oder Duke Ellington und der unverwechselbare Klang ihrer Orchester waren immer wieder einmal präsent. Dieser Hörgenuss war ab und an durch rhythmische Ungenauigkeiten und auch durch intonatorische Eintrübungen ein kleines bisschen beeinträchtigt.

Die Band und die Sängerin Jasmin Bayer boten insgesamt eine gute, eine ordentliche Performance, das Publikum bekam den erhofften, wohligen Sound aus lange zurückliegenden Jazz-Zeiten, den man heute nur noch selten hört. Der Beifall nach vielen Songs wie „Over the rainbow“, „Smoke gets in your eyes“ und beim von vielen mit großer Vorfreude erwarteten Schlager „In the mood“ war sehr freundlich und kam von Herzen.

Munich Swing Orchestra fehlt im Audi-Forum in Ingolstadt etwas der Schwung

Frenetisch jedoch, wie es der Conferencier des Abends sich ein paarmal wünschte, wurde der Applaus nicht. Die Leute haben gespürt, dass nicht wenige Titel insgesamt in einem Moderato-Modus über die Rampe kamen. In der Dynamik zwischen Mezzo-Pianoi und Mezzo-Forte etwas eingegrenzt und im Tempo verhalten - nur in Ansätzen mit dem Feuer und der Spiellust, die das Munich Swing Orchestra ja eigentlich drauf hat.

Auch der Eindruck, den die Sängerin Jasmin Bayer im Audi-Forum hinterlassen hat, war in größeren Ansätzen überzeugend, aber eben nicht durchgehend. Die Gestik, das schauspielerische Element bekam mehr Gewicht als nötig, die stimmliche Brillanz und der unverwechselbare Jazz-Sound etwas weniger als wünschenswert gewesen wäre. Insgesamt ein lohnendes Konzert, ein angenehmer Abend. Aber keiner, der mit einem starken Eindruck in Erinnerung bleibt.