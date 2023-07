Ein Spaziergang zum Nachdenken: Ausstellung mit Steinkunst unter freiem Himmel

Unter dem Namen "Die 7 Werke" stellen Steinmetze und Metallgestalter ihre Werke in Neuburg aus. Thema ist die christliche Barmherzigkeit.

Innerhalb der nächsten dreieinhalb Monate sollte man sich unbedingt ein Zeitfenster für eine besondere Ausstellung freihalten. Unter dem Titel „Die 7 Werke“ (der Barmherzigkeit) zeigt der Gestaltungskreis Bayern - ein Zusammenschluss von Steinmetzen und Metallgestaltern - in Neuburg ganz besondere Arbeiten unter freiem Himmel auf dem Weg vom Brandl zum Nachtberg.

Die sieben Werke der christlichen Barmherzigkeit finden sich in den Arbeiten der Teilnehmer wieder und sollen die Spaziergänger anregen, über selbige nachzudenken, erklärt Helmuth Hampel, langjähriger Vorsitzender des Gestaltungskreis Bayern. Eine achte Arbeit von Stefan Hampel aus Mertingen greift diese sieben Werke zu Beginn des kurzen Weges, der einen wundervollen Blick auf die Studienkirche ermöglicht, inspirierend und wegweisend auf. Diese Arbeit besteht aus recycelten Steinen mit eindrucksvollen Bruchkanten.

Die neue Ausstellung "Die 7 Werke" widmet sich der christlichen Barmherzigkeit. Unter freiem Himmel werden Werke von Steinmetzen und Metallgestaltern gezeigt. Foto: Elke Böcker

Die sieben weiteren Arbeiten sind gleichsam Zitate der sieben Werke. So sollen mit André Rößners Arbeit „Tote begraben“ werden, seine Steine stammen aus dem Nachlass einer Toten, die feinen Bronzestrukturen hat der in Ried-Hesselohe lebenden Steinmetz und Initiator der „7 Werke“ aus ehemaligen Grabmal-Buchstaben gegossen.

Steinmetze und Metallgestalter stellen Werke in Neuburg aus

Fabian Felix aus Fürth und Herbert Weißmüller aus Berg in der Oberpfalz wollen mit ihrem geteilten und recyceltem Altar auf das Teilen aufmerksam machen, Nahid El Masry aus Augsburg hat ihre Arbeit der Bedeutung des lebensspendendem Wasser und damit dem Dürstenden gewidmet. Stein und Metall, genauer gesagt ehemalige Wasserrohre, treffen in der Arbeit von Uwe Weber aus Langenzenn aufeinander. Flüchtlinge müssen aufgenommen werden! Die Torwächter/Helfer in der Mitte des Steinkreises lassen sie ein. So muss Barmherzigkeit eben auch aussehen.

Günther Schinn aus Riedenburg lässt uns mit seiner am Boden liegenden Arbeit einen Weg mitgehen, einen Weg bis zum Ende. Sein Objekt war vor der Bearbeitung eine Steintreppe. In Emanuel Wagners Ausstellungsstück, einem ehemaligen Grabstein, geht es um eine Verbindung. Helmuth Hampel, der nach Bürgermeister Johann Habermeyer die Gäste der Vernissage begrüßte, will mit seiner harmonischen Arbeit auf den göttlichen Geist hinweisen, der uns Menschen zur Vernunft befähigt.

Lesen Sie dazu auch

Insgesamt – auch ohne all diese erklärenden Worte – lädt der Weg der Barmherzigkeit zum Innehalten, Nachdenken und Meditieren ein. Mögen bis zum 10. November viele Spaziergänger ihre Schritte dorthin lenken.