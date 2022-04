Neuburg

vor 16 Min.

2021 war ein Spitzenjahr für die Sparkasse Neuburg-Rain

Plus Trotz oder wegen Corona? Die Sparkasse Neuburg-Rain zieht für vergangenes Jahr eine positive Bilanz. Doch die Sparkasse ist mehr als nur blanke Zahlen.

Von Manfred Dittenhofer

Man kann schon fast von einer kurzen Tradition sprechen, wenn die Sparkasse zu ihrer Zweckverbandssitzung mit Jahresbilanz in den Kinopalast Neuburg lädt. Auf eine wirklich lange Tradition blickt die Sparkasse Neuburg-Rain in anderer Hinsicht zurück. Sie feiert heuer ihren 180. Geburtstag. Ob 2022 Anlass zur Freude bietet, ist in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten wie diesen schwer abzuschätzen. Im zurückliegenden Jahr aber war die Sparkasse Neuburg-Rain so erfolgreich wie noch nie. Und das trotz der bekannten Corona-Einschränkungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen