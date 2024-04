Neuburg

13:45 Uhr

"Ein sportliches und gesundes Leben": Lothar Ruhl aus Neuburg feiert 95.

Plus 40 Jahre lang war Lothar Ruhl Lehrer am Neuburger Gymnasium. Jetzt feierte er seinen 95. Geburtstag. Er blickt auf ein ereignisreiches Leben und hat einen Tipp.

Von Adrian Hauk

"Das Alter ist für mich nicht selbstverständlich", sagt Lothar Ruhl. Der Neuburger blickt zu seinem 95. Geburtstag auf ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen zurück.

Schon im Kindesalter prägte der Zweite Weltkrieg das Leben von Ruhl. So verbrachte der 95-Jährige seine Kindheit in Nürnberg. Schon mit 14 Jahren musste er jedoch Nürnberg verlassen und zog in das ländlichere Weißenburg. "Die Großstadt wurde wegen des Kriegs zu gefährlich", weiß der Senior noch genau. Seine Schulzeit behielt er dennoch positiv in Erinnerung: "Die Schule wurde natürlich auch von den Nazis bestimmt, dennoch war die Zeit keine schlechte und ich habe viele gute Erinnerungen."

