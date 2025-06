Ein starkes Miteinander beim Pfingstferienprogramm im Neuburger Ostend

Mit dem Pfingstferienprogramm hat das Bürgerhaus Ostend erneut gezeigt, wie integrative, kreative und sportliche Angebote Kinder im Stadtteil stärken und den sozialen Zusammenhalt im Quartier fördern können. Über zwei Wochen hinweg nahmen zahlreiche Mädchen und Jungs an abwechslungsreichen Aktionen teil. Der Fokus lag auf Begegnung, Teilhabe und Bildung durch gemeinsames Erleben, schreibt das Stadtteilmanagement in einer Pressemitteilung.

Pfingstferienprogramm im Neuburger Ostend

Das Programm des Stadtteilmanagements in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Ostend richtete sich an Kinder der 1. bis 6. Klassen aus dem Ostend – einem Quartier mit großer kultureller Vielfalt. So wurden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ die Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch die Integration der Kinder und die Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft verfolgt. Begleitet wurde das Ferienprogramm von ehrenamtlichen pädagogischen Fachkräften.

Die Kinder konnten in der Kunst-Werkstatt ihre Kreativität ausleben. Foto: Stadtteilmanagement Neuburg

Ein besonderes Highlight war die dreiteilige Pfingstolympiade, an der insgesamt 29 Kinder aus 17 verschiedenen Kulturen im Alter von acht bis 13 Jahren teilnahmen. In sportlichen Wettbewerben wie One-Touch-Duo, Basketball und einer Mini-WM-Fußballvariante wurde gespielt, angefeuert und miteinander gewachsen. Der sportliche Gesamtsieg ging an das Duo David und Elmedin, das sich mit jeweils zwei Goldmedaillen an die Spitze setzte, gefolgt von Adriano mit jeweils einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille. „Unsere Olympiade war ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Sport verbindet sowie Fairness und Teamgeist gefördert werden können“, so Organisator Marek Hajduczek vom Stadtteilmanagement.

Neben Bewegung stand auch Kreativität im Fokus: In der Kunst-Werkstatt gestalteten die Kinder farbenfrohe Werke für den Kunstbaum im öffentlichen Raum an der Pfaffi – ein sichtbares Symbol für die Vielfalt im Viertel. In der Papier-Kunst-Werkstatt entstanden aus bunten Papierkugeln fruchtige Kunstwerke wie Erdbeeren und Weintrauben. Zudem wurden aus Eierschalen und Servietten kleine Mini-Kunstwerke geschaffen. Auch in der Fantasie-Werkstatt zeigten die Kinder handwerkliches Geschick und gestalteten Blumensträuße aus Perlen sowie strukturreiche Collagen aus Alltagsmaterialien.

Auch kulinarisch wurde ein Zeichen gesetzt: Bei der Aktion Lecker & Gesund besuchten die Kinder gemeinsam den Wochenmarkt, lernten regionale Zutaten kennen und kochten anschließend ein gesundes Mittagessen. Dabei standen nicht nur Ernährung und Geschmack im Vordergrund, sondern auch Kultur, Gemeinschaft und das bewusste Wahrnehmen von Ressourcen. (AZ)