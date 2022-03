Neuburg

17:17 Uhr

Ein Stück Hoffnung in düsterer Zeit: Gee Hye Lee Trio im Birdland Neuburg

Plus Mit dem Gee Hye Lee Trio waren drei Aktivposten auf der Bühne des Neuburger Jazzclubs zu erleben.

Von Tobias Böcker

Was die Jazztradition mit dem Hier und Heute zu tun hat? Vielleicht gibt der Titel „My Funny Quarantine“ Antwort, zumindest was die Kunst des Pianotrios angeht. Die klassisch ausgebildete Jazzpianistin Gee Hye Lee zeigte im Neuburger Birdland, wie es auch in widriger Zeit gelingen kann, die Fackel weiterzutragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .