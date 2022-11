Neuburg

18:30 Uhr

Ein wichtiger Schritt zur zweiten Donaubrücke in Neuburg

Plus Am Dienstag werden die Ergebnisse der jahrelangen Planungen für die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke vorgestellt. Was eine positive Entscheidung bedeutet.

Eine für die Realisierung der "Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke" bedeutende Sitzung des Neuburger Stadtrates findet am Dienstagabend statt. Ab 17 Uhr geht es im Kolpinghaus darum, die in den vergangenen, gut drei Jahren erstellten Gutachten abzusegnen und die auf den Weg nach München zu bringen. Mit den Unterlagen soll bei der Regierung von Oberbayern das straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden, mit dem am Ende Baurecht für das Großprojekt geschaffen werden soll. Wegen der Bedeutung der Entscheidung wird dieser Tagesordnungspunkt auf der Internetseite der Stadt auch live übertragen.

