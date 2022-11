Einbrecher stehlen in Neuburg 25.000 Euro aus Wohnhaus

Im Neuburger Stadtteil Feldkirchen wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In ein Haus in Feldkirchen ist zwischen Freitagabend und Samstag eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Im Zeitraum von Freitag 18.30 Uhr bis Mitternacht stiegen bislang unbekannte Täter in ein bewohntes Einfamilienhaus in Neuburg, im Stadtteil Feldkirchen ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen Tresor mitsamt Bargeld sowie Schmuck und eine Uhr.

Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen dort in das Wohnhaus ein. Anschließend durchsuchten sie offensichtlich mehrere Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Unter anderem wurde ein Tresor aus der Verankerung gerissen und komplett mitgenommen. Der Beuteschaden liegt nach jetzigem Stand bei rund 25.000 Euro.

Die Bewohner des Einfamilienhauses waren im Tatzeitraum nicht zu Hause und stellten bei ihrer Rückkehr gegen Mitternacht den Einbruch fest. Die verständigten Streifen der Polizei Neuburg führten im Zuge der Tatbestandsaufnahme im Wohnhaus eine entsprechende Spurensicherung durch.

Der oder die Täter müssen bei der Annäherung an das Objekt und beim Abtransport der Beute einen schmalen Fußweg, welcher in Richtung der Augsburger Straße führt, benutzt haben. Etwaige Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, bei welchen ein Bezug zum Einbruch hergestellt werden könnte, werden gebeten, sich unter 08431/6711-0 zu melden. (AZ)