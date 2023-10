Neuburg

vor 31 Min.

Einbrecher will in Neuburger Bäckerei eindringen - und scheitert

Ein unbekannter Täter wollte in eine Neuburger Bäckerei einbrechen.

Ein Einbrecher will in eine Neuburger Bäckereifiliale eindringen. Doch der unbekannte Täter scheitert an der stabilen Türe.

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein Einbrecher beim Versuch, in den Verkaufsraum einer Bäckereifiliale in der Herrenschwaigallee in Neuburg zu gelangen, verursacht. Einbruchsversuch in Neuburger Bäckerei Der unbekannte Täter scheiterte laut Angaben der Polizei an der stabilen Türe und gelangte nicht in den Verkaufsraum. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

