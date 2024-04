Einbruch in Neuburger Tabakladen: Diebe machen hohe Beute

Erneut hat es in der Rosenstraße einen Einbruch gegeben. Dieses Mal hat es den Tabakladen getroffen. Die Diebe erbeuteten Waren im Wert von 25.000 Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in einen Tabakladen in der Rosenstraße in Neuburg eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Eingangstüre in den Laden und holten nach ersten Feststellungen Zigarettenstangen unterschiedlicher Marken im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Auch 250 Euro Bargeld wurden aus einer Kasse entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)