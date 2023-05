Einbruchserie in Neuburg: Polizei verhaftet 53-Jährigen

Ermittlungserfolg für die Polizei: Nach einer Reihe von Einbrüchen in Geschäfte und Einfamilienhäuser in Neuburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen. So kamen sie ihm auf die Spur.

Mittwochvormittag hat die Neuburger Polizei einen 53-jähriger Mann aus Neuburg festgenommen. Er steht in dringendem Verdacht, einen Einbruch sowie mehrere Diebstähle in Neuburg begangen zu haben.

Im Zeitraum vom 15. April bis 11. Mai ereignete sich im Raum Neuburg eine Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäusern. Dabei wurden Fenster und Türen aufgehebelt und die Räume nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Am 4. Mai wurde durch einen Anwohner bei der Polizei verdächtiges Verhalten eines Mannes gemeldet. Der 53-jährige Mann aus Neuburg wurde anschließend im näheren Umkreis von der Polizei angetroffen.

Polizei Neuburg stellt Schmuck bei Hausdurchsuchung fest

Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Unterkunft wurde Schmuck unbekannter Herkunft sicherstellt. Im Zuge der Ermittlungen konnten Teile davon zweifelsfrei einem Einbruch zugeordnet werden. Der 53-Jährige steht darüber hinaus im Verdacht, mehrere Diebstähle im Stadtgebiet Neuburg begangen zu haben. Dabei entwendete der 53-Jährige Zigaretten und Bargeld aus Trinkgeldkassen. Auch hier konnte der Tatverdacht gegen den Mann im Rahmen der geführten Ermittlungen erhärtet werden.

Im Februar und zuletzt am 15. Mai fiel der 53-Jährige in Neuburg in insgesamt drei Fällen wegen Exhibitionistischer Handlungen auf. Am 15. Mai trat er gegen 19.35 Uhr auf einem Spielplatz im Stadtgebiet zwei erwachsenen Frauen in eindeutiger Weise gegenüber. Er konnte nach Verständigung der Polizei vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Einbruchserie in Neuburg: Haftbefehl gegen 53-Jährigen

Aufgrund weiterer Ermittlungen verdichtete sich in der Folge der Tatverdacht auch wegen Einbruchsdiebstahls gegen den Beschuldigten, so dass die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt Antrag auf Haftbefehl gegen den 53-Jährigen stellte. Er wurde Mittwochvormittag von Beamten der Polizeiinspektion Neuburg widerstandslos festgenommen. Er wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei prüft nun, ob der 53-Jährige für weitere Straftaten im Stadtgebiet Neuburg verantwortlich ist. (AZ)

