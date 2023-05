Neuburg

18:00 Uhr

Einbruchserie: So kam die Neuburger Polizei dem Verdächtigen auf die Spur

Plus Die Polizei Neuburg hatte den mutmaßlichen Serientäter schon länger im Visier, denn er ging stets nach einem ähnlichen Muster vor. Doch er hat sich noch mehr zu Schulden kommen lassen.

Von Barbara Wild

Die Polizei in Neuburg hat im Zuge der Ermittlungen wegen einer Reihe von Einbrüchen im Stadtgebiet einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein 53-jähriger Mann wird verdächtigt, in mehrere Häuser und Geschäfte in der Innenstadt eingedrungen zu sein. Dabei machte er eine Beute in Höhe von etwa 12.000 Euro, wobei er es ausschließlich auf Bargeld und Schmuck abgesehen hatte. Der Täter ging wohl immer nach dem gleichen Muster vor.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Informationen unserer Zeitung um einen 53-jährigen Serben, der in der Flüchtlingsunterkunft in der Monheimer Straße in Neuburg lebt. Dort wurde er auch auf Grundlage des Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt festgenommen. Am Donnerstag soll er dem Amtsgericht Neuburg vorgeführt werden.

