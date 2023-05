Einbruchserie in Neuburg: Tatverdächtiger sitzt jetzt in U-Haft

Der 53-Jährige, der in Neuburg mehrere Einbrüche begangen haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er selbst streitet die Taten ab.

Der Mann, der verdächtigt wird, in Neuburg Einbrüche und Diebstähle begangen zu haben, sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war der Tatverdächtige am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser folgte den Ermittlungsergebnissen der Polizei, die den Mann seit Wochen im Visier hatte, und schickte den Serben in die Justizvollzugsanstalt nach Gablingen.

Der Verdächtige streitet bisher ab, die Taten in Neuburg begangen zu haben. Ihm wird vorgeworfen in mindestens ein Wohnhaus in Bittenbrunn eingebrochen zu sein – hier hat die Polizei erbeuteten Schmuck im Besitz des 53-Jährigen gefunden. Doch es gab weitere Einbrüche, die nach einem ähnlichen Muster erfolgten. Die Polizei geht davon aus, dass er auch dafür verantwortlich sei. Am vergangenen Mittwoch hatten Beamten den Verdächtigen auf Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt festgenommen.

Darüber hinaus wird dem in einer Flüchtlingsunterkunft in Neuburg wohnhafte Mann vorgeworfen, mehrere Diebstähle in der Neuburger Innenstadt begangen zu haben und sich vor Frauen entblößt zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.