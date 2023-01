Eine Ära geht zu Ende: Kein Weiberfasching mehr im Neuburger Marstall

Plus Die Neuburger Pfadfinder entscheiden, den Weiberfasching im Marstall nicht mehr anzubieten. Die Entscheidung hat sich lange angebahnt und mehrere Gründe.

Über 40 Jahre war er ein fester Bestandteil der Neuburger Narrenzeit: der Weiberfasching im Marstall, organisiert von den Pfadfindern. 1977 ging das Event zum ersten Mal über die Bühne und lockte seitdem kostümierte Jugendliche in bester Feierlaune in die obere Altstadt. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn wie die Pfadfinder mitteilen, werden sie die Faschingsparty nicht mehr organisieren. Schuld daran ist nicht nur die Pandemie, sondern auch das veränderte Interesse der Jugendlichen – und der enorme Aufwand bei der Organisation der Veranstaltung.