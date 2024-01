Eine atmende Leinwand: Frau trägt Tattoos aus Neuburg am ganzen Körper

Plus Lara Döhrmann liebt Tätowierungen. Ihr Körperschmuck von einem Neuburger Tätowierer wächst Stück für Stück. Nur ein paar Stellen würde sie nie mit Tinte verzieren.

Feine Linien, zarte Punkte, grau schraffiert und ineinander verschlungen - so ziehen sich große wie kleine Motive über Lara Döhrmanns Körper. Die 29-Jährige aus Wettstetten hat ihren Körper zur Leinwand gemacht. Über die Beine, beide Arme und bis zum Hals zieren Tattoos ihre Haut. Ein Projekt, das sie seit ihrem 18. Geburtstag verfolgt. Und das sich stetig weiter verändert. Für Döhrmann haben die Motive eine tiefe Bedeutung, die ihr viel Kraft gibt.

Ganz entspannt dreht Döhrmann die Kaffeetasse zwischen ihren Händen. Dabei scheinen die Motive auf ihren Fingern und dem Handrücken zu tanzen. Jedes Mal, wenn sie die Sehne eines Fingers anspannt, fließen die schwarzen Linien auf der Haut darüber. Döhrmanns Tattoos haben ein Eigenleben - und genau so ist es gewollt. Denn sie sollen die Natur darstellen, die vier Elemente und den Wandel der Jahreszeiten. Ein Kreislauf, der eben auch voller Leben steckt.