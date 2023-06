Eine Beförderung für den Neuburger Kommodore kommt zur rechten Zeit

Pünktlich zum Schloßfest gibt es für den Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschawders, Jürgen Schönhöfer, ein erfreuliches Ereignis.

Wer den Kommodore des taktischen Luftwaffengeschaders 74 in Neuburg dieser Tage auf dem Schloßfest trifft, der kann ihm gleich gratulieren. Denn Jürgen Schönhöfer ist seit Donnerstag Oberst. Im Rahmen eines offiziellen Termins in Köln-Wahn wurde ervom stellvertretenden Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks, befördert.

"Das Geschwader wünscht alles Gute im neuen Dienstgrad und viel Soldatenglück", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Am Wochenende aber ist der Kommodore sowieso in anderem Gewand unterwegs - denn das Geschwader nimmt auch dieses Mal wieder mit der Delegation „Da Vincis“ am Neuburger Schloßfest teil. Insofern kommt die Beförderung des „Feldherrn“ zum richtigen Zeitpunkt. (AZ)