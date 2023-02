Neuburg

Eine Brüderpaar lädt ins "Neo Kastro" nach Neuburg

Noch legen Handwerker am Neo Kastro, dem neuen griechisch-mediterranen Restaurant auf dem Bürgermeister-Hocheder-Platz am Donaukai letzte Hand an.

Zurück zu den Wurzeln geht es am Donaukai, nur unter anderer "Flagge". Dort, wo einst unter anderem das "Gasthaus zur Post" und das noble "Kurhotel Post" untergebracht waren und zuletzt "Betten Kunze" sein Geschäft führte, eröffnet nun ein Brüderpaar ein Restaurant mit griechisch-mediterraner Küche. Offizieller Startschuss für das "Neo Kastro" am Bürgermeister-Hocheder-Platz vor dem Donaukai ist am Sonntag, 5. Februar.

