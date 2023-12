Eine Fußgängerin wird in Neuburg von einem Auto angefahren

In Neuburg wird eine Fußgängerin von einem Auto erwischt. Die Frau verletzt sich dabei und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall mit einem Auto hat sich in Neuburg eine Fußgängerin verletzt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Augsburg hat am 28. Dezember in der Theresienstraße beim Abbiegen eine Fußgängerin übersehen und verletzt.

Gegen 17.10 Uhr war die 28-Jährige auf der Theresienstraße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Fünfzehnerstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 44-jährige Fußgängerin aus Neuburg, die ebenfalls die Theresienstraße bei Grünlicht überquerte. Die 44-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Sturz. Ein Rettungswagen brachte sie mit leichten Verletzungen in die Klinik Neuburg. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Schaden entstand nicht. (AZ)