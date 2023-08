Eine ganze Gruppe verschwindet im toten Winkel

Kinder aus Neuburg lernten anschaulich die Gefahren durch den toten Winkel kennen. Ein Versuch sorgte für einiges Erstaunen.

Wie schwer ist der Brummi? Was wurde damit schon transportiert? Wie schnell fährt so ein Lkw? Diese und viele weitere Fragen stellten Vorschulkinder des Kindergartens der Apostelkirche Neuburg anlässlich einer vor Ort durchgeführten "Aktion Toter Winkel". Der Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT) organisiert diese Maßnahme bayernweit in Zusammenarbeit mit örtlichen Transportunternehmen in Kindergarten und Schulen. Auf Initiative der Gerhard Eckardt e.K. Schwerlasttransporte aus Neuburg, der laut Mitteilung auch den Lkw stellte, demonstrierte der LBT-Geschäftsführer für Niederbayern/Oberpfalz, Harald Sentner, den Kindern anschaulich mit dem Lkw und einer Toter-Winkel-Plane die Gefahrenpotenziale durch den toten Winkel.

Dass auf der Plane die komplette Gruppe Platz hatte und damit dem Lkw-Fahrer verborgen blieb, sorgte für einiges Erstaunen. Dazu ergänzte Sentner: ,,Selbst die Profis, also die Lkw-Fahrer, sind immer wieder verblüfft, wenn sie sehen, wie viel sie nicht sehen." Dabei gibt es nicht nur einen toten Winkel, sondern vier, Iernten die Kinder. Diese befinden sich vor und hinter, außerdem links und natürlich rechts neben dem Fahrzeug. Gerade letzterer birgt große Gefahren, wenn der Lastwagen nach rechts abbiegt. (AZ)