„Eine Ikone der Verkehrswacht“: Ingolf Süß mit 80 Jahren gestorben

Plus Ein Leben für die Schule und die Sicherheit im Straßenverkehr: Jetzt ist Ingolf Süß mit 80 Jahren gestorben. OB Gmehling sieht ihn als „Ikone der Verkehrswacht“.

Er war Schulmann und „Mister Verkehrswacht“ mit Einsatz vor allem für die Sicherheit von Kindern: Jetzt ist Ingolf Süß mit 80 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Neben Familie und Freunden trauern alle Institutionen um ihn, die sich für Vorsicht, Rücksicht und Verantwortung im Straßenverkehr einsetzen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling nennt Ingolf Süß „eine Ikone der Verkehrswacht“. Unerschütterlich hat er sich für Prävention und die Belange der Schwächeren im Straßenverkehr eingesetzt. Neben seinen 29 Jahren als Chef der Kreisverkehrswacht und dem Ehrenamt als Bezirksvorsitzender bleiben seine Sonderaktionen in Erinnerung. Dazu gehören die Verkehrssicherheitstage für die zehnten Klassen, das Bustraining für Erstklässler, Sicherheitskurse in der Kaserne, Verkehrsgarten, Fahrradführerschein und E-Bike-Kurse für Senioren.