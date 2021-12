Eine Influencerin spricht über die Situation der jungen Menschen

Plus Zwischen Klimaschutz und Welt entdecken, zwischen lebenslanger Stabilität und plötzlich Pandemie: Influencerin Valentina Vapaux (Pseudonym) beleuchtet die junge Generation gleichermaßen sachlich wie persönlich.

Valentina Vapaux (Pseudonym) ist Influencerin (Youtube: 144.000 Abonnenten, Instagram: 107.000 Follower), Journalistin, Podcasterin des Formats „Pancake Politik“ und Autorin. Im Oktober veröffentlichte die 20-Jährige ihr Buch „Generation Z“, in dem sie die Generation der zwischen 1995 und 2010 geborenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen basierend auf wissenschaftlichen Recherchen analysiert und im Anschluss anhand ihrer eigenen Erfahrungen reflektiert.