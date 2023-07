Eine junge Neuburgerin ist preisgekrönte Veranstaltungskauffrau

Für ihre hervorragende Abschlussprüfung erhält Barbara Omasreiter von den Maschinenringen den bayerischen Staatspreis. Im Job der 20-Jährigen ist kein Tag wie der andere.

Fachtagungen, Messen oder Mitarbeiterveranstaltungen von Weltkonzernen – die Arbeit von Barbara Omasreiter ist abwechslungsreich und spannend und verlangt neben organisatorischen und kaufmännischen Fähigkeiten vor allem Flexibilität und Kreativität. Denn als Veranstaltungskauffrau steht die 20-jährige Neuburgerin in der ersten Linie, wenn es darum geht, die Wünsche anspruchsvoller Gäste im Neuburger Haus der Maschinenringe oder dem Acker Event Forum zu erfüllen. „In meinem Job ist kein Tag wie der andere“, sagt die junge Frau laut Pressemitteilung der Maschinenringe.

Maschinenringe zeichnen Neuburgerin aus

Auch bei ihrer Abschlussprüfung lässt die junge Mitarbeiterin der Maschinenringe keinen Zweifel an ihrem Können und beendet ihre Ausbildung mit dem Notenschnitt von 1,3. Dafür erhält sie als eine von zwei Absolventen des mehr als 60-köpfigen Jahrgangs den bayerischen Staatspreis. Für die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau brachte Omasreiter laut Mitteilung Organisations- und Kommunikationstalent sowie Kreativität mit. „Natürlich muss man mit dem Stress in dieser Tätigkeit klarkommen und sollte ein echter Teamplayer sein“, sagt die 20-Jährige.

„Barbaras Engagement und ihre Kreativität haben bereits jetzt zu erlebnisreichen Eventmarketing-Konzepten geführt, die unsere Veranstaltungen zu besonderen Erlebnissen machen“, gratuliert Erwin Ballis, Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland. Er setzte in diesem Jahr sein ganzes Vertrauen in die junge Kollegin und übertrug ihr die Organisation des Tages der Maschinenringe 2023 für den Bundesverband der Maschinenringe mit Gästen aus ganz Deutschland in Köln. „Barbaras Leistungen sind eine Inspiration für uns alle und wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam innovative Events zu gestalten“, sagt auch ihr Ausbilder Thomas Mayr, Teamleiter Kundenmanagement und MICE bei den Maschinenringen in Neuburg. Auf die frischgebackene und preisgekrönte Veranstaltungskauffrau warten indes schon neue Aufgaben: Im kommenden Jahr findet der Tag der Maschinenringe in Neuburg statt. (AZ)

