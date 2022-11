Eine musikalische Zeitreise in der Neuburger Christuskirche

Plus Die Stadtkapelle Neuburg begeistert die Zuhörer des Ensemblekonzerts mit einem abwechslungsreichen Programm. Pfarrer Steffen Schiller darf sich am Ende doppelt freuen.

Eine musikalische Zeitreise durch verschiedene Epochen und Musikstile versprach Moderatorin Stefanie Hartmann den Zuhörern des Ensemblekonzerts der Stadtkapelle in der gut besuchten Christuskirche. Sie hielt Wort, die fünf Ensembles begeisterten mit einem abwechslungsreichen Programm ausgewählter Musikstücke.