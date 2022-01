Neuburg

vor 17 Min.

Eine Neuburgerin aus Lübeck feiert 95. Geburtstag

Elli Karstens feierte am Sonntag ihren 95. Geburtstag. Ralph Bartoscheck gratulierte im Namen der Stadt und in Vertretung des Oberbürgermeisters. Er hatte Blumen und einen Brief von Bernhard Gmehling dabei.

Plus Elli Karstens feierte am 16. Januar ihren 95. Geburtstag. Bayrisch ist für sie noch ein Buch mit sieben Siegeln. Mit wem die rüstige alte Dame vor zwei Jahren nach Neuburg kam.

Von Manfred Dittenhofer

Am 16. Januar 1927 erblickte sie in Lübeck das Licht der Welt. An der Küste wuchs sie auf und lebte in der Hansestadt an der Ostsee bis 2019. Bayern dagegen war für Elli Karstens bis dahin fast wie das Ausland. Zumindest die bayerische Sprache war – und ist es teils noch immer – ein Buch mit sieben Siegeln für die rüstige Seniorin, die dafür Plattdeutsch beherrscht. Vor etwas mehr als zwei Jahren kam die Schleswig-Holsteinerin mit ihrer Tochter Regine und ihrem Schwiegersohn Jens Hauschild nach Neuburg. Der ist seit Oktober 2019 evangelischer Pfarrer der Apostelkirche in Neuburg. Am Sonntag feierte die Neuburgerin ihren 95. Geburtstag.

