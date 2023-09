Eine neue Ausstellung zeigt das Jahreswerk des Neuburger Kunstkreises

Der Neuburger Kunstkreis zeigt an zwei Orten in der Altstadt seine Jahresausstellung. Neben Skulpturen und Bildern der "alten Hasen" präsentieren auch Nachwuchskünstler ihre Werke.

Ganz verändert wirkt der Neuburger Rathausfletz – es gibt allerhand zu entdecken und nicht nur für eingefleischte Kunstliebhaber. Gut zwei Wochen zeigt der Neuburger Kunstkreis e.V. ausgewählte Werke von rund vierzig Mitgliedern – im Fletz und auch im Fürstengang. Zur Eröffnung am 8. September um 19 Uhr wird Vorstand Gerhard J. Brandl sprechen, Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer begrüßt im Namen der Stadt die Gäste.

Annemarie Meilinger spricht mit Christine Reith (rechts) über ihr "Ranzengeheimnis". Foto: Elke Böcker

Diesmal gibt es ganz besonders viele dreidimensionale Werke zu bestaunen. Insgesamt haben neun Mitglieder Skulpturen eingereicht, erzählt Annemarie Meilinger, die für den Aufbau sowie die Hängungen verantwortlich ist. Franz Männlings „Schwarz-Weiß“ Objekt besteht aus Corona-Tests, seine ebenfalls gezeigte „Frequenzerhöhung“ wird für Überraschung sorgen. Gerhard Brandl stellt einen Christus aus, Nicole Gruber und Bernd Zimmermann zeigen jeweils Holz- und Moorholzarbeiten, die man sofort berühren möchte – solch eine harmonische Ausstrahlung hat das Material. Unweit davon liegt Annemarie Meilingers „Ranzengeheimnis“ - ein klassisches Objet trouvé (Fundstück, Schulranzenreste, Schalungsnägel), dessen frisch gewählter Titel Bezug zu ganz aktuellen politischen Vorgängen herstellt. Auch die liegende Arbeit von Peter Katter regt die Fantasie des Betrachters an.

Neuburger Kunstkreis öffnet Jahresausstellung

Doch im Rathausfletz gibt es auch Bilder zu sehen, so wartete unter anderem am Dienstag das Landschafts-Triptychon von Ute Grönheim noch auf seine Hängung. Derweil war das Hängeteam im Fürstengang schon weiter. Dort gibt es fast ausschließlich Gemälde der unterschiedlichsten Genres zu sehen. Eine nicht unerhebliche Anzahl ist während der diesjährigen Sommerakademie entstanden. „Eine wirklich wichtige Fortbildungsmöglichkeit für weiterbildungswillige Kunstkreis-Mitglieder“, betont Annemarie Meilinger. Im Fürstengang hängen auch die Arbeiten von ebenfalls neun Jugendlichen, die bei Brigitte Mayer einen Jugendkurs des Kunstkreises besucht haben. Sie wurden im Gegensatz zu den Arbeiten der Erwachsenen nicht juriert.

Sonja Reuthlingers bunte Hühner sind in der Neuburger Sommerakademie entstanden. Foto: Elke Böcker

Wer jetzt Lust hat, die höchst vielschichtigen und überaus interessanten Arbeiten der Kunstkreismitglieder zu bestaunen, der kann das am 8. September ab 19 Uhr tun – dazu gibts dann auch noch Musik von „Saitenzauber“. Wer am Eröffnungstag keine Zeit hat, der kann bis zum 24. September Rathausfletz und Fürstengang jeweils am Donnerstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr besuchen. Ein lohnender Kunstgenuss!

