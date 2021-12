Eine Reise in die Vergangenheit an der Kirche in Marienheim

Bei der Restaurierung der evangelisch-reformierten Kirche im Neuburger Stadtteil Marienheim stößt man auf ein altes Erinnerungsstück. Was es damit auf sich hat.

Es war zwar nur ein kleines, für die beiden Geistlichen Herbert Sperber und Hartmut Dusse, aber auch für ganz Marienheim doch berührendem Ereignis. Im Rahmen der Restaurierungsmaßnahmen an der evangelisch-reformierten Kirche im Ortsteil wurde die Silberplatte gezeigt, die bei der Errichtung der Kirche in der Kugel auf der Kirchturmpitze aufbewahrt wurde. Es waren auch noch Überreste eines Schriftstückes in der Kugel, die allerdings als vergilbte Schnipsel keine Schrift mehr zu erkennen gaben.

„Diese Kirche wurde erbaut von Pfingsten Monat Juni bis Ende September 1854. C. Cloeter Pfarrverweser. Gottfried Kroll, Jakob Noll, Johannes Gottschall, Mitglieder des Presbyteriums Friedrich Hofstaedter, Matthias Bauer und Ludwig Seißler, Mitglieder des Ausschußes vom Bau Ziegler, Maurermeister Brandel, Zim(m)ermeister Stephan Reichard, Maurerpolier, Peter Lösch, Zimmerpolier, Marienheim am 30. September J. Lanhmeyer Schullehrer 1854“.

Christoph Cloeter war der erste Pfarrer der kleinen, aber feinen evangelisch-reformierten Kirche in Marienheim

Diese Inschrift bekamen Pfarrer Herbert Sperber und sein Amtsvorgänger Hartmut Dusse zu lesen, nachdem die Kugel der Wetterfahne auf dem Kirchturm nun wieder instandgesetzt und mit der alten Silberplatte gefüllt wurde, auf der diese Inschrift verfasst wurde. Christoph Cloeter war der erste Pfarrer in Marienheim, der maßgeblich mit Werbeschriften und Bittreisen bis an den Hof des preußischen Königs zur Bewilligung und Finanzierung der kleinen, aber feinen evangelisch-reformierten Kirche in Marienheim beigetragen hatte.

Pfarrer Hartmut Dusse hält die Silberplatte der Marienheimer Kirche in Händen, die bei den Restaurierungsarbeiten entdeckt wurde. Foto: Herbert Sperber

Liest man nun die Namen aus dem 19 Jahrhundert, so könnte man durch den kleinen Ort Marienheim gehen, aber auch ins Moos, und viele, fast alle Namen wieder finden.

Nachfahren der ersten Siedler, Gründer und Erbauer der Kirche in Marienheim leben und wirken noch heute zum Besten der Kirche und des Ortes

Ob Familie Kroll oder Bauer oder Gottschall oder Seißler: Nachfahren der ersten Siedler, Gründer und Erbauer der Kirche leben und wirken noch heute zum Besten der Kirche und des Ortes. Und auch wenn im Lauf der Zeiten von Anfang bis heute mancher Streit und manche Spaltung bestand, angefangen vom Weggang im Unfrieden von Christoph Cloeter, so bleibt doch festzuhalten, wie auch Menschen unterschiedlicher Denk- und Wesens-Art es doch geschafft haben, miteinander auf dem Weg zu sein, und etwas Gutes für die Gemeinschaft aufzubauen.

Und bis heute ist die Kirche und der Ort Marienheim weiter auf dem Weg. Und kann immer wieder – bei allen Unterschiedlichkeiten gemeinsam Gutes schaffen. (nr)