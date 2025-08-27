Eine Schwebebahn für den Spielplatz in der Neuburger Gundelfingenstraße

Sie ist neu und einmalig in der Neuburger Spielplatzlandschaft. Die Rede ist von der kleinen Schwebebahn, die die neue Turmanlage am Spielplatz in der Gundelfingenstraße bietet. So sind die beiden Holztürme mit einer Seilbahn verbunden, die Kinder per Muskelkraft von einer zur anderen Seite bringt. Stadtrat und Spielplatzreferent Matthias Enghuber konnte das Wunschobjekt jetzt der Öffentlichkeit übergeben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Schwebebahn am Spielplatz in der Neuburger Gundelfingenstraße

„Es freut mich sehr, dass wir bei der kontinuierlichen Aufwertung unserer mehr als 40 Spielplätze Schritt für Schritt weiterkommen“, erklärt Familienvater Enghuber und ergänzt „Mit dem neuen Highlight gelingt uns nicht nur die punktuelle Verbesserung, sondern eine weitere Stärkung unserer sogenannten Schwerpunkt-Spielplätze.“ Letzteres bedeutet, dass spezielle Schwerpunkt-Themen herausgearbeitet werden und damit ein abwechslungsreiches Spielplatzangebot geboten wird, das immer wieder neu entdeckt werden kann.

Neues Spielgerät kostete 37.000 Euro

Das Spielgerät stammt vom Hersteller Maier aus Altenmarkt an der Alz und wurde von der Firma Rieper aus Karlskron aufgebaut. Die bis dahin dort befindliche Rutsche wurde laut Stadt auf einen neuen Hügel versetzt, der eigens modelliert wurde. Sobald sich dieser Hügel gesetzt hat, können die Absturzsicherungen angebracht werden und dann ist auch die Rutsche wieder nutzbar, heißt es. Die Stadt Neuburg hat für das neue Spielgerät samt Aufbau rund 37.000 Euro ausgegeben. (AZ)