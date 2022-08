Neuburg

Eine "Spaßfirma" öffnet in der Neuburger Innenstadt

Seinen E-Smart will Fritz „Happy“ Lederer an Neuburger und Touristen verleihen. Im Angebot hat der neue Unternehmer außerdem noch einen Roller und ein Tandem-Fahrrad.

Plus In der Innenstadt tut sich wieder etwas. Der ehemalige Bastelladen in der Färberstraße wird zur ersten „Spaßfirma“ in Neuburg. Außerdem sind ein Umzug und ein neuer Imbiss geplant.

Von Anna Hecker

Ein Umzug, ein Treff vor allem für junge Leute und die allererste Spaßfirma in Neuburg – in der Innenstadt stehen mehrere Veränderungen auf dem Programm. Den Start macht ein frischgebackener Unternehmer, der seit Anfang der Woche die Ladenfläche des ehemaligen Bastelgeschäfts in der Färberstraße 94 bezogen hat.

