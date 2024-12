Eine ungezähmte Schönheit: Neuburger Fotograf findet in Island innere Ruhe

Gefrorenes Wasser, speiendes Feuer, die zerklüftete Erde und eine kristallklare Luft – es sind die Elemente in ihrer ungebrochenen Urkraft, die in Island in beeindruckender Intensität um den Betrachter kreisen. Die Schönheit dieser Welt hat den Neuburger Marcel Strobel fest in ihren Bann gezogen. Mit seiner Kamera fängt er Momente ein, die den Betrachter teilhaben lassen an seinen Reisen nach Island. In seiner ersten Ausstellung im Mai 2025 will er die Fotografien zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit zeigen.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Island Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kamera Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis