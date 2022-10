Eine volle Innenstadt in Neuburg: Das „Modell Marktsonntag“ funktioniert

Tausende Besucher fanden zum Marktsonntag den Weg in die Neuburger Innenstadt. Anlieger wünschen sich eine baldige Fertigstellung der Schmidstraße. Was wurde aus dem Weinfest?

Die Einkaufsstadt Neuburg müsse aktiv bleiben und um Besucherinnen und Besucher werben – so interpretiert Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ein Ziel des Stadtmarketings. Am Sonntag ist es locker erreicht worden, denn zum Marktsonntag fanden sich einige Tausend Gäste in der City ein. Sie flanierten bei passablem Herbstwetter durch Rosen-, Mazillis- und Färberstraße, schauten bei der Dult am Schrannenplatz vorbei und gönnten sich einen Zwischenstopp im Café. Das Modell „Marktsonntag“ funktioniert weiterhin, Stadt und Handel halten gerne daran fest.

Neben dem Verkauf stehen Kontakt- und Imagepflege im Vordergrund. Wegen ein paar Flaschen Rotwein stelle er sich nicht vor sein Geschäft, betont Weinhändler Alfred Bergbauer, „aber ich will meinen Stammkunden immer etwas bieten“. Stadtrat und Stadtmarketing-Referent Klaus Babel probiert den aktuellen Federweißen und freut sich: „Die Stadt ist heute voller Besucher, so ist es richtig.“

42 Bilder Die Neuburger Innenstadt ist voll: Der Marktsonntag in Bildern Foto: Winfried Rein

Zum Marktsonntag ist die Neuburger Innenstadt voll

Wigbert Kramer aus Rohrenfels war in der Rosenstraße auf der Suche nach Fenchelsalami. Er fand sie bei der italienischen Händlerfamilie Reina, die aus Bregenz angereist war. Mitgebracht haben sie südländische Spezialitäten wie Pistazienkekse, Bergkäse oder Salami.

Matthias Marschall war wie immer mit Marmelade, Edelbränden und Äpfeln vom Bodensee in der Mazillisstraße vertreten. Er hatte die frische Obsternte dabei, „sie hat heuer früh angefangen und geht jetzt in den Endspurt“. Die Besucherinnen und Besucher greifen zu und probieren gerne Liköre aller Art. Die Mischung aus Marktständen, Geschäften und Gastronomie verleiht den Marksonntagen ihre Attraktivität. Auch der Baumarkt Mayer in der Ingolstädter Straße verzeichnete gute Umsätze. „Zeitweise gab es einen Ansturm“, sagt Verkäuferin Martina Schaible.

Eine Rast mit zwei Cocktails am Schrannenplatz – die Besucherinnen und Besucher genossen die Zeit. Foto: Winfried Rein

In der Schmidstraße trafen die Besucherinnen und Besucher nach wie vor auf eine Baustelle. „Der Marktsonntag läuft gut“, versichert Bianca Fichtbauer in ihrem Modetreff, „aber wir hätten halt gern eine fertige Straße“. Die Sanierung sollte nun bald abgeschlossen sein, die Geschäftsfrau vermutet mangelnde Koordination der beteiligten Stellen. „Stadt und Baufirma bemühen sich aber schon um die Geschäftsleute.“

Zum Marktwochenende gehörte diesmal auch das Weinfest von Wilfried Greben in der Gärtnerstraße. Freitagabend blieb die Resonanz überschaubar, am Samstag musste der Ulmer Musiker Philipp Bölter seine Songs vor leeren Tischen präsentieren – was er professionell erledigte. Abends zur Band Cloud7 „kamen dann über 300 Gäste“, berichtet Wilfried Greben. Für die Premiere sei das in Ordnung, „2023 wird es wieder ein Weinfest geben“. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling unterstützt diese Initiative. Alle Bemühungen zur Belebung der Innenstadt seien willkommen.

Viele Bilder vom Marktsonntag und dem vergangenen Wochenende finden Sie in unserer Bildergalerie.