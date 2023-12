"Eine Zumutung": Strom- und Gaspreise steigen in Neuburg

Plus Die Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung bescheren den Neuburger Stadtwerken Sonderschichten. Florian Frank bedauert, dass Strom, Gas und Nahwärme bald mehr kosten.

Strom und Heizung werden 2024 erheblich teurer. Auch die Kunden der Neuburger Stadtwerke trifft der Preisanstieg für Strom, Gas und Nahwärme. Die Politik der Bundesregierung sei nicht unschuldig daran, findet Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Werk- und Vertriebsleiter können die zu erwartenden Preise noch nicht nennen. Mit einem Anstieg von etwa zehn Prozent beim Strom und 20 Prozent bei Gas und Nahwärme sei möglicherweise zu rechnen. „Das ist aber alles noch spekulativ“, sagte Bürgermeister Peter Segeth bei einer Pressekonferenz am Freitag. Es könnten aber für etliche Haushalte „brutale Engpässe entstehen".