Donaubrücke über den Auwald: Welche Auflagen die Stadt Neuburg erfüllen müsste

Seit über einer Woche liegt der Planfeststellungsbeschluss zur zweiten Donaubrücke samt Ostumfahrung in den Rathäusern der Region aus, die Stadt hat Baurecht. Doch die Zahl der Interessenten, die den 450 Seiten umfassenden Beschluss und die dazugehörigen sechs Aktenordner mit Plänen tatsächlich in Papierform betrachten wollen, ist bisher eher überschaubar. Auf den 450 Seiten und den hinterlegten Plänen ist unter anderem geregelt, was die Stadt als Bauherr dafür tun müsste, dass der schützenswerte Auwald samt Tieren so wenig wie nötig belastet werden. Es ist ein variantenreiches Maßnahmenpaket, in den die NR hier einen Einblick gibt.

Barbara Wild

86633 Neuburg

Donaubrücke