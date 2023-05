Einen Baum pflanzen als Zeichen des Friedens

In Neuburg gibt es einen neuen Friedensbaum am Donaukai. Gepflanzt hat ihn die Ahmadiyya-Gemeinde.

Ab sofort steht am Donaukai in Neuburg eine frisch gepflanzte Zeder. Die Idee, den Baum zu pflanzen, hatte die Ahmadiyya-Gemeinde, die bundesweit bereits 1200 Aktionen dieser Art umgesetzt hat - jetzt auch in der Ottheinrichstadt. Die muslimische Organisation pflanzt schon seit vielen Jahren Bäume als Zeichen des Friedens und der Freundschaft, weitere sollen folgen. Sie setzt sich auch für wohltätige Dinge wie die Förderung von Ausbildungs- und Betreuungsprojekten in der ganzen Welt ein.

Muslimische Gemeinde pflanzt in Neuburg einen Baum für den Frieden

Der Standort am Donaukai wurde gewählt, da dort viele Personen spazieren gehen und der Baum für alle gut sichtbar sein soll. Bei dem symbolischen Spatenstich waren auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber (CSU) sowie der ehemalige Förster und Stadtrat Alfred Hornung anwesend. Laut Hornung habe man sich für eine Zeder entschieden, da diese Baumart ihren Ursprung im arabischen Raum hat. Dort ist neben dem christlichen Glauben auch der muslimische stark vertreten.