Einen Tag Azubi-Luft schnuppern

Siebdrucker öffnen – Folie einlegen – Druckmaschine schließen – und schon wird die nächste Farbe gedruckt. Mia Zwanzig sitzt normalerweise in der 9. Klasse der Staatlichen Realschule Neuburg. Doch am Buß- und Bettag ist schulfrei und die Jugendliche nutzt den Tag, um sich bei der Druckerei Heindl am Rödenhof umzuschauen. Die Neuburgerin weiß noch nicht, in welche Richtung sie nach der Schule gehen will. Aber die Aktion „1 Tag Azubi“ hilft ihr dabei, Berufe kennenzulernen. Bei der Druckerei Heindl war das die Arbeit einer Mediengestalterin.

