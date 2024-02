Einer Frau wird in einem Neuburger Supermarkt die Handtasche gestohlen

Ein Unbekannter klaut in einem Neuburger Supermarkt die Handtasche einer Kundin. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Eine 68-Jährige aus Neuburg ist am Freitagvormittag in einem Verbrauchermarkt im Längenmühlweg Opfer eines Handtaschendiebstahls geworden. Laut Polizei war die Frau gegen 9.45 Uhr in dem Supermarkt unterwegs und hatte ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen. Als sie kurze Zeit später an der Kasse zahlen wollte, stellte sie den Verlust ihres Geldbeutels mit rund 100 Euro Bargeld und Ausweisdokumenten fest. Einen Tatverdacht gibt es bislang nicht.

Handtaschendiebstahl in Neuburg: Diese Tipps gibt die Polizei

Wer die Tipps der Polizei beachtet, kann sich schützen: