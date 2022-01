Einsames Neuburger Winterschwimmen: Silvia Raimar steigt alleine in die Donau

Mehr Treue zum Donauschwimmen geht nicht: Silvia Raimar stieg am Samstag in den drei Grad kalten Fluss und bestritt damit alleine das Neuburger Donauschwimmen.

Mehr Treue zum Donauschwimmen geht nicht: Silvia Raimar stieg am Samstag in den drei Grad kalten Fluss und ließ sich vom Kraftwerk Bittenbrunn bis nach Neuburg treiben. Ihr Schlauchboot ließ sie in Höhe der Schilchermühle zurück. Es sei „schön, aber ein bisschen einsam gewesen“, meinte die 59-Jährige aus Heinrichsheim.

Neuburger Donauschwimmen 2022: Silvia Raimar schwimmt alleine in der Donau

Normalerweise nimmt sie mit der Feuerwehr an „Europas größtem Winterschwimmen“ teil. Die Soloaktion sollte daran erinnern, dass das Spektakel an diesem Samstag stattgefunden hätte. Nach drei Absagen in den vergangenen vier Jahren geht die Neuburger Wasserwacht fest von einer Neuauflage 2023 aus. Die Medaillen seien bereits gefertigt – mit Pinguin mit Maske.