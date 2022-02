Neuburg

vor 28 Min.

Einsatz an NATO-Außengrenze: Welche Gefahr droht Neuburger Soldaten?

Nach den russischen Angriffen in der Ukraine starteten am Donnerstag drei weitere Eurofighter des Neuburger Luftwaffengeschwaders in Richtung Rumänien, zum Schutz der NATO-Südostflanke. Auch zusätzliche Soldatinnen und Soldaten sollen dorthin verlegt werden.

Plus Soldatinnen und Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders sichern den Luftraum an der NATO-Außengrenze zur Ukraine. Droht ihnen eine Konfrontation?

Von Andreas Zidar

Nach den Angriffen Russlands in der Ukraine hat die Bundeswehr am Donnerstag reagiert und die NATO-Außengrenze in Rumänien verstärkt. Von diesem Manöver betroffen ist das Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg. Wie berichtet, starteten am Donnerstagnachmittag drei weitere Eurofighter von Neuburg, um die NATO-Außengrenze in Rumänien abzusichern. Die Maschinen landeten gegen 16.30 Uhr vor Ort, teilt ein Sprecher des Geschwaders mit. Die Soldatinnen und Soldaten aus Neuburg sind gerade einmal 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt stationiert. Es stellt sich die Frage: Welche Gefahr droht ihnen?

