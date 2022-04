Einsatz im Schwalbanger: Die Neuburger Feuerwehr sagt mal „Danke!“

Die Feuerwehr Neuburg sagt nach einem Einsatz im Schwalbanger "Danke". Der Grund: Trotz großer Parkplatznot waren alle Feuerwehrzufahrten frei.

„Unterstützung für den Rettungsdienst zur Personenrettung mit der Drehleiter“, lautete die Einsatzmeldung für die Neuburger Feuerwehr. Aus dem 4. Obergeschoss wurde eine Person mit der Tragenhalterung der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. An dieser Stelle will die Feuerwehr Neuburg den Bewohnern in der Wohngegend „Am Schwalbanger“ mal Danke sagen. „Alle Zufahrten und die Aufstellfläche waren für die Einsatzkräfte frei zugänglich“, heißt es.

Zufahrten im Schwalbanger: Feuerwehr Neuburg sagt Danke

Der Druck nach einem verfügbaren Parkplatz sei gerade in diesem Bereich sehr groß, weiß auch die Feuerwehr. „Dennoch zeigen die Anwohner sich hier vernünftig und halten uns die notwendigen Zufahrten und Aufstellflächen aktuell immer frei. Das darf man dann auch mal gerne lobend erwähnen“, sagt Kommandant Markus Rieß. Dennoch bittet die Feuerwehr, auch weiterhin Zufahrten und Aufstellflächen nicht zuzuparken oder zu behindern. „Die Patienten und Rettungskräfte danken es Ihnen.“ (nr)