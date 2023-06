Eintritt, Karten, Wasser: So geht das Neuburger Brandlbad in die Saison

Die neue Saison im Neuburger Brandlbad läuft. Was Kundinnen und Kunden zu Eintrittspreisen, Karten und Wassertemperatur wissen müssen.

Alles wird teurer, zumindest der Eintrittspreis ins Neuburger Brandlbad ist in dieser Saison jedoch gleich geblieben. Der finanzielle Rahmen "passt noch einigermaßen", weshalb Preiserhöhungen aktuell kein Thema waren, berichtet Andreas Bichler von den Stadtwerken. Dadurch, dass man die Abwärme des Krankenhauses nutzt, sei man nicht direkt an die gestiegenen Preise des Energiemarktes gebunden. So kostet die Eintrittskarte für Erwachsene 4,50 Euro, für Jugendliche und ermäßigt 2,50 Euro. Die Sportkarte, die ab zweieinhalb Stunden vor Betriebsschluss gilt, ist für 2,50 Euro beziehungsweise 1,50 Euro zu haben.

Eintrittspreis im Neuburger Brandlbad ist gleich geblieben

Die Verantwortlichen der Stadtwerke bauen darauf, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden eine Saisonkarte (95/50 Euro) erwerben. Diese bringen laut Bichler zwei Vorteile mit sich: Der störanfällige Kassenautomat muss weniger genutzt werden und Warteschlangen, gerade an heißen Tagen, werden verkürzt – Inhaber der Saisonkarte können direkt durch das Drehkreuz gehen. Wer in den Sommerferien nicht wegfährt, kann sich eine Dauerkarte speziell für diese Zeit anschaffen, zum halben Preis der Saisonkarte.

Niedrigere Wassertemperaturen sind übrigens kein Thema mehr. Nachdem in der abgelaufenen Hallenbadsaison die Temperaturen aus Energiespargründen anfangs gesenkt wurden, ist das Wasser im Freibad wie gewohnt temperiert: 26 Grad Celsius im Sport- und 28 Grad im Mehrzweckbecken, berichtet Bichler. (ands)

Lesen Sie dazu auch