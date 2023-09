Eintritt, Zeiten, Neuerungen: So startet das Parkbad in die neue Saison

Das Neuburger Parkbad startet in die erste "normale" Saison seit 2019. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich einiges verändert. Ein Überblick über alle Neuerungen.

An diesem Dienstag ist das Neuburger Parkbad in die neue Saison gestartet - es ist die erste "normale" seit 2019. Nach diversen Einschränkungen aufgrund der Corona- und Energiekrise in den vergangenen Jahren bietet das Hallenbad erstmals wieder alle Möglichkeiten. Das heißt: Auch das Außenbecken, die Rutsche und die Sauna, die zuletzt aus Energiespargründen geschlossen blieben, stehen wieder regulär zur Verfügung, die Luft- und Wassertemperaturen sind nicht mehr herabgesetzt. Das freut die Besucherinnen und Besucher, darunter Theresia Hetzer aus Adelschlag. Sie ist seit Jahrzehnten Stammgast im Parkbad und schwimmt dort zur Eröffnung am Dienstag gleich die ersten Bahnen. "Das ist wunderbar, ich freue mich tierisch", sagt die 66-Jährige, vor allem mit Blick auf den wieder verfügbaren Außenbereich.

Preise und Öffnungszeiten: Neuburger Parkbad startet in die Saison

Im Vergleich zur Vorsaison hat sich im Neuburger Hallenbad einiges verändert. Hier ein Überblick:

Allgemein Die Neuburger Stadtwerke haben insgesamt rund 150.000 Euro in das Parkbad investiert. Unter anderem hat man in die Jahre gekommene Technik, Infrastruktur, Scheiben, Türen und Türstöcke erneuert, Malerarbeiten ausgeführt und neue Pflanzen aufgestellt. Die neue Foto-Fassade rund um die Schwimmbecken zeigt nun Strand- und Meermotive - so soll ein Gefühl von Urlaub aufkommen. Der Kinderbereich erhält noch einen erweiterten Sichtschutz. Die sogenannte SPS-Steuerung, das Herzstück der Badtechnik, wird, wie berichtet, aufgrund von Materialmangel erst 2024 erneuert. Die alte Anlage aus dem Jahr 1997, die etwa Filter und Pumpen steuert, muss in diesem Winter also noch durchhalten. Stammgast Theresia Hetzer aus Adelschlag schwimmt zur Saisoneröffnung im Parkbad gleich die ersten Bahnen. Rechts oben sieht man die neue Foto-Fassade mit Strandmotiven. Foto: Andreas Zidar

Rutsche und Außenbecken im Neuburger Parkbad wieder verfügbar

Öffnungszeiten Nach den eingeschränkten Öffnungszeiten im Vorjahr hat das Parkbad nun wieder regulär geöffnet. Das bedeutet im Detail: Montag geschlossen, Dienstag 9 – 22 Uhr, Mittwoch 7 – 22 Uhr, Donnerstag 9 – 22 Uhr, Freitag 9 – 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 9 – 20 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.

Angesichts von gestiegenen Energie- und Personalkosten kamen die Verantwortlichen nicht umhin, den Eintritt zu erhöhen. Erwachsene zahlen nun 3,50 Euro für eine Stunde und sechs Euro für drei Stunden. Für Jugendliche sind 3,50 beziehungsweise fünf Euro fällig. Drei Stunden in der Sauna kosten jetzt 15 Euro. Wer das Bad nach einer Karenzzeit von 30 Minuten noch nicht verlassen hat, muss einen Euro je halbe Stunde nachzahlen. Ein automatischer Wechsel in den nächsthöheren Tarif entfällt. Besucher Nach zuletzt mauen Zahlen hoffen die Verantwortlichen, dass das Parkbad wieder deutlich mehr Besucherinnen und Besucher anzieht. Das ausgegebene Ziel lautet 140.000 bis 150.000 Gäste - Werte, die letztmals vor der Corona-Pandemie erreicht wurden. Im vergangenen Jahr kamen aufgrund der Einsparmaßnahmen lediglich 65.000 Badegäste.

Gastronomie Am auffälligsten fallen die Neuerungen im Hallenbad-Bistro aus. Die neue Betreiberin Vanessa van Delft hat den Bereich komplett umgestaltet. Auch das Konzept hat sich verändert. Mit dem Angebot von Frühstück und Mittagessen sollen nicht nur Besucherinnen und Besucher im Schwimmbad, sondern auch Gäste, die nur zum Essen kommen wollen, angesprochen werden - auch Hunde sind erlaubt. Auf der Speisekarte finden sich neben Klassikern wie Schnitzel, Hamburger, Currywurst und Pommes etwa auch Salate, Garnelen und Antipasti. Im Foyer sind zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt, dazu eine "Beachhütte", an der es unter anderem Slush-Eis gibt.

