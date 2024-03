Eisiger Wind, bunte Palmbuschen: Die Prozession durch die Neuburger Altstadt

In Neuburg ist es wie vielerorts kirchliche Tradition, dass die Gläubigen mit Palmbuschen ausgestattet in die Kirche einziehen. Trotz kalten Wetters kamen Kinder und Erwachsene zahlreich.

Mit Palmprozessionen feierten die katholischen Pfarreien den letzten Sonntag vor Ostern. In der Neuburger Altstadt zogen die Gläubigen bei eisigem Wind aber teilweise mit Sonnenschein gemeinsam mit Kindern und Musik von der Peterskirche bis zum Karlsplatz und in die Hofkirche. Pfarrer Dominic Leutgäb hatte zuvor die Palmbüschel gesegnet. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem. Dem Jubel folgte die Passion mit der Kreuzigung am Karfreitag und der Auferstehung an Ostern.