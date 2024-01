Eisregen sorgt in Neuburg für spiegelglatte Gehwege

Der gefrierende Regen sorgt in Neuburg vor allem bei Fußgängern für Behinderungen. Es ist spiegelglatt und geht nur im Trippelschritt voran. Wochenmarkt wird abgebrochen.

Der angekündigte Eisregen sorgt in Neuburg vielerorts für spiegelglatte Gehwege. Fußgänger sieht man im Trippelschritt vorankommen, doch so mancher Sturz ist nicht zu verhindern. Während die Seitenstraßen in Wohngebieten und die Gehwege zur Gefahr für Verkehrsteilnehmer geworden sind, scheinen die Straßen gut passierbar.

Die Verkäufer des Wochenmarkts in Neuburg, normalerweise mittwochs von 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr aufgebaut, haben teilweise aufgegeben und ihre Stände bereits wieder abgebaut.

Bereits seit Dienstagnachmittag warnt der deutsche Wetterdienst vor Blitzeis in Bayern. Für den gesamten Freistaat gilt aktuell die rote Warnstufe. Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Trifft Regen auf den gefrorenen Boden, kann sich ein erheblicher Eispanzer bilden. Es bestehe eine "Gefahr für Leib und Leben".