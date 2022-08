Neuburg

Elektro-Open-Air in Neuburg: Was der „Traumgarten“ im Rödenhof bietet

Plus Am 10. September wird der Biergarten im Neuburger Rödenhof das erste Mal zum „Traumgarten“ – ein Open Air, das die Herzen von Elektro-Freunden höherschlagen lassen dürfte.

Von Florian Lang

Ausgelassenes Tanzen, transpirierend und eng an eng –was zwei Jahre lang der Albtraum aller Epidemiologen war, ist Teil der Seele elektronischer Musik. Kaum eine Branche wurde so umfassend von der Pandemie zum Stillstand gebracht wie die Club- und Partyszene. Trotz möglicher neuer Einschränkungen im Winter wird an der Wiederbelebung des Nachtlebens eifrig gearbeitet. Einen besonderen Leckerbissen für Neuburgs Feierwütige gibt’s dabei am Samstag, 10. September, im Biergarten des Sporthotels Rödenhof zu erleben, wenn Michael Dünstl und Stefan Lindenthal zum ersten Mal ihr Traumgarten Open Air ausrichten.

