Elfjährigen wird in Neuburg das Rad vor der Schule geklaut

Fahrraddiebe haben vor der Mittelschule am Englischen Garten einem Buben das Rad geklaut. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannter Täter haben am Dienstag einem elfjährigen Schüler das Fahrrad geklaut. Der Bub war mit dem Rad in die Schule am Englischen Garten gefahren und hatte es am Fahrradständer abgestellt. Als er nach Unterrichtschluss dort ankam, war sein Drahtesel weg. Der Wert des geklauten Fahrrades beläuft sich auf rund 400 Euro. Zeugenhinweise werden unter Tel. 08431/67110 erbeten. (AZ)

